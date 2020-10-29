Sivasspor Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman saat kaçta hangi kalanda?
Sivasspor maçı canlı izle | UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Futbolseverler Sivasspor Maccabi Tel Aviv maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor'un maçı hangi kanalda?
Sivasspor maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Sivasspor evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Avrupa kupalarında şimdiye kadar 9 maça çıkan Sivasspor 2 galibiyet 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Peki, Sivasspor maçı saat kaçta?
Sivasspor Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman saat kaçta hangi kalanda?
Sivasspor-Maccabi Tel Aviv maçı 29 Ekim Perşembe akşamı saat 20.55’te. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Zorlu mücade beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Sivasspor eksik var mı?
Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi Sivasspor'da Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları sürüyor.
Avrupa Ligi I Grubu puan durumu
Avrupa Ligi I Grubu fikstürü
Maccabi Tel Aviv-Karadağ: 1-0
Villarreal-Sivasspor: 5-3
29 Ekim Perşembe
Karabağ-Villarreal
Sivasspor-Maccabi Tel Aviv
5 Kasım Perşembe
Sivasspor-Karabağ
Villarreal-Maccabi Tel Aviv
26 Kasım Perşembe
Maccabi Tel Aviv-Villarreal
Karabağ-Sivasspor
3 Aralık Perşembe
Karabağ-Maccabi Tel Aviv
Sivasspor-Villarreal
10 Aralık Perşembe
Maccabi Tel Aviv-Sivasspor
Villarreal-Karabağ