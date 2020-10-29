UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında bugün İsrail temsilcisi Maccabi Tel- Aviv’i konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 10. karşılaşmasını yaşıyor. Zorlu mücadele öncesinde Rıza Çalımbay’ın ekibinde Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt sakatlıkları sebebiyle takımda bulunamıyorlar.

Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv ilk 11'ler

Sivasspor: Samassa, Robin, Camara, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Shechter, Biton

Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv maçı kaç kaç?

Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı TSİ 20.55'te başladı. Maçın an itibariyle 23. dakikasında skor 0-0

Maça dair ayrıntılar ise şöyle:

23'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sivasspor.

23'

Sivasspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Maccabi Tel Aviv FC.

22'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Sivasspor.

21'

Irfan Peljto autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

21'

Sivasspor hücumunda kafayı vuran oyuncu [49] ancak isabet yok.

20'

Sivasspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

20'

Sivasspor takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

19'

Sarı kart! Maccabi Tel Aviv FC takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Sheran Yeini.

19'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

18'

Maccabi Tel Aviv FC rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

18'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

18'

Irfan Peljto Maccabi Tel Aviv FC için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Sivasspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

15'

Irfan Peljto Maccabi Tel Aviv FC lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

15'

Aut atışını kullanacak takımMaccabi Tel Aviv FC.

14'

Ofsayt! Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Maccabi Tel Aviv FC takımı oldu.

14'

Top auta çıkıyor. Sivasspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

12'

Maccabi Tel Aviv FC kendi yarı sahasında taç kullanacak.

10'

Taç Sivasspor takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

10'

Maccabi Tel Aviv FC Sivasspor yarı sahasında faul kazanıyor.

9'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

8'

Irfan Peljto Sivasspor için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Maccabi Tel Aviv FC yarı sahasına yerleşmiş durumda.

6'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sivasspor.

5'

Irfan Peljto taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Maccabi Tel Aviv FC.

5'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

4'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

4'

Sivasspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

3'

Frikik! Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Sivasspor.

2'

Maccabi Tel Aviv FC kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Sivasspor.

1'

Rakip yarı sahada gol arayan Sivasspor şimdi taç atışı kullanacak.

Maçın takım kadroları açıklandı.

1'

Maçın hakemi Irfan Peljto başlama düdüğünü çaldı.