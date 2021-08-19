Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler yapılacak karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı ağırlayacak. Maçı izlemek isteyen kişiler maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…
Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor Kopenhag maçı, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.