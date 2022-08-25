Sivasspor Konferans Ligi'nde... Malmö turladı!
Sivasspor konferans ligi’nde UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Demir Grup Sivasspor 3-1’in rövanşında Malmö’ye 2-0 kaybederek UEFA Avrupa Ligine veda etti ve yoluna Konferans Liginde devam edecek.
Sivasspor konferans ligi’nde UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Demir Grup Sivasspor 3-1’in rövanşında Malmö’ye 2-0 kaybederek UEFA Avrupa Ligine veda etti ve yoluna Konferans Liginde devam edecek.
2. dakikada Leke James’in pasıyla ceza alanı dışı sağ çaprazda toplan buluşan Erdoğan Yeşilyurt’un vuruşunda, top üstten auta çıktı. 25. dakikada ev sahibi ekip kontra atakla etkili oldu. Soldan rakip ceza sahasına giren Gradel’in içeriye çevirdiği topu Yatabare’ye gelmeden önce savunma araya girerek uzaklaştırdı.
69. dakikada Gradel’in frikiğinde Yatabare’nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 76. dakikada Malmö ani gelişen atakta Birmancevic ile öne geçti: 0-1.
89. dakikada kaptırılan top sonrası Thelin attığı golle maçın skorunu belirledi: 0-2.
Temsilcimiz yoluna UEFA Konferans liginde devam edecek.
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