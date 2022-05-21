Sivasspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'in 38.haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Sivasspor-Kayserispor maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman?
Sivasspor ile Kayserispor, Türkiye Kupası finali öncesinde Süper Lig’de karşılaşacak. Peki, Sivasspor Kayserispor maçı ne zaman?
Sivasspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Bugün Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
Süper Lig'de çıktığı 37 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik, 12 yenilgiyle 51 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Sivasspor, 47 puanla 14. sırada bulunan Yukatel Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.
Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.
Öte yandan Sivasspor ile Kayserispor 26 Mayıs Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.