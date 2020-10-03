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Spor Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-03 20:25:00 -
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci idmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Pas çalışmasıyla idmanı sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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