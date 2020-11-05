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Spor Sivasspor Karabağ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Sivasspor Karabağ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor maçı şifresiz izle | Sivasspor maçı hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor maçı saat kaçta? | Sivasspor-karabag maçı hangi kanalda? | Sivasspor Karabağ ne zaman? | UEFA Avrupa Ligi maçları | Bugün hangi maçlar var? | UEFA Avrupa Ligi günün maçları | Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:02:00 -
Sivasspor Karabağ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor maçı kaçta? UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşı karşıya gelecek. Peki, Sivasspor Karabağ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor Karabağ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor Karabağ ile 5 Kasım Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Sivasspor maçı şifresiz izle

Sivasspor maçını izlemek isteyenler mücadeleyi şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Avrupa Ligi maçları ülkemizde beIN Sports’tan naklen yayınlanıyor. Digiturk üzerinden maç izlemek için üye olmanız gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını şifresiz izlemenin yolunu arayanlar Azeri kanalı CBC Sports’u tercih edebilir. CBC Sports kanalından bazı maçlar şifresiz yayınlanıyor. Bu akşam oynanacak Sivasspor-Karabağ maçı CBC Sports’tan naklen yayınlanacak

Ayrıca CBC Sport TSİ 23.00'de başlayacak Milan-Lille maçını da naklen yayınlayacak.

UEFA Avrupa Ligi günün programı

20.55 Roma (İtalya) - Cluj (Romanya)

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda)

20.55 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa)

20.55 Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika)

20.55 Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya)

20.55 PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

20.55 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya)

20.55 Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya)

20.55 Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

20.55 Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan)

20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz)

23.00 Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

23.00 Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Milan (İtalya) - Lille (Fransa)

23.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

23.00 Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika)

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