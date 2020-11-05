Sivasspor-Karabağ kaç kaç bitti? Sivasspor-Karabağ maç sonucu, skoru

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı ağırladı. Temsilcimizde, Karabağ maçı öncesinde Jorge Felix, Aaron Appindangoye, Serhiy Rybalka, Ziya Erdal ve Marcelo Goiano’nun sakatlıkları sürdü. Grubun diğer maçında ise Villarreal sahasında Maccabi Tel-Aviv’i ağırladı. İşte Sivasspor-Karabağ maçına dair ayrıntılar...

Sivasspor-Karabağ maçı kaç kaç bitti?

Sivasspor-Karabağ maçı 2-0 bitti.

İşte dakika dakika maçın özeti...

Maçın hakemi yardımcılarıyla göz göze geldi ve maçı bitiren düdüğü çaldı. 2-0

90'

+4

Sandro Scharer Karabağ FK için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Sivasspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

90'

+3

Maçın hakemi Sandro Scharer, Sivasspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

90'

+3

Ev sahibi takım Karabağ FK ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Sivasspor.

90'

+3

Sivasspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Max Gradel.

90'

+2

Oyun durdu. Sağlık görevlileri, sakatlanan Faycal Fajr için sahada.

90'

+1

Sarı kart gören oyuncu Owusu

90'

+1

Hakem serbest atışa karar veriyor. Sivasspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

90'

+1

Sivasspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Isaac Cofie, çıkan oyuncu Claudemir.

90'

+1

4.Hakem 3 dakikalık eklenen süreyi gösteren tabelayı kaldırıyor. Sivas şehrinde en az 3 dakika uzatma oynanacak.

90'

Aut atışını kullanacak takımKarabağ FK.

90'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Abdellah Zoubir. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

88'

Gol pasını veren isim Hakan Arslan.

88'

2:0

Gol! Olarenwaju Kayode takımını rahatlatan golün atan oyuncu. Sivas şehrinde şimdi skor 2-0.

88'

Sandro Scharer taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Karabağ FK.

88'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda gole yaklaşan takım Sivasspor. Olarenwaju Kayode şutunu çekiyor ancak top direkten dönüyor.

87'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu stadında, Faycal Fajr sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

86'

Karabağ FK rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

85'

Sandro Scharer Karabağ FK için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Sivasspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

85'

Karabağ FK oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Rahil Mammadov, çıkan oyuncu Maksim Medvedev.

84'

Oyuncu değişikliği! Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu stadında oynanan maçta Karabağ FK oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Ismayil Ibrahimli, sahayı terk eden oyuncu Uros Matic.

84'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Karabağ FK.

84'

Max Gradel isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Sivas şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

83'

Serbest vuruş! Sandro Scharer Karabağ FK yarı alanında hücumda olan Sivasspor lehine faul çalıyor.

82'

Hakem Sandro Scharer Sivasspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

81'

Hakem Sandro Scharer düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Sivasspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

81'

Korner kazanan takım Karabağ FK. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Uros Matic.

79'

Hakem Sandro Scharer Sivasspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

78'

Sivasspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

78'

Karabağ FK kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

78'

Ofsayt! Owusu ofsayta düşen oyuncu.

77'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

74'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

73'

Karabağ FK takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Owusu.

73'

Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Deplasman Takımı atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.

72'

Frikik! Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Karabağ FK.

72'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

71'

Korner kazanan takım Sivasspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Max Gradel.

71'

Sivasspor takımında Olarenwaju Kayode kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

71'

Maçta heyecanlı anlar. Yasin Öztekin şutunu çekiyor ancak top Karabağ FK savunmasından dönüyor.

70'

Sivasspor Karabağ FK yarı sahasında faul kazanıyor.

69'

Sandro Scharer taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Karabağ FK.

68'

Sandro Scharer Sivasspor lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

67'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu stadında, Uros Matic sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

67'

Sivasspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Casimir Ninga, giren oyuncu Yasin Öztekin.

66'

Mahir Emreli kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

66'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu stadında, Karabağ FK takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

65'

Karabağ FK kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

65'

Hakem Sandro Scharer düdüğünü çalıyor ve Ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Sivasspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

63'

Sivasspor takımında sarı kart gören oyuncu Faycal Fajr.

63'

Karabağ FK kendi yarı sahasında taç kullanacak.

63'

Sivasspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

63'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Sivasspor.

62'

Oyuncu değişikliği. Philip Ozobic sahadan çıkan oyuncu, Jaime Romero maça dahil olan oyuncu.

61'

Karabağ FK takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Abbas Huseynov, çıkan oyuncu Badavi Huseynov.

61'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

61'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Sivasspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

60'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

59'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Mustapha Yatabare, oyuna giren oyuncu Olarenwaju Kayode.

59'

Sivasspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Max Gradel, çıkan oyuncu Erdoğan Yeşilyurt.

59'

Sandro Scharer taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Sivasspor.

58'

Karabağ FK kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Sivasspor.

57'

Taç Karabağ FK takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

56'

Karabağ FK kendi yarı sahasında taç kullanacak.

55'

Sandro Scharer autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

54'

Sivasspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

54'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

53'

Sarı kart! Philip Ozobic sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

53'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

52'

Serbest vuruş! Sandro Scharer Sivasspor yarı alanında hücumda olan Karabağ FK lehine faul çalıyor.

52'

Hakem Sandro Scharer Karabağ FK hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

51'

Top auta çıkıyor. Sivasspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

51'

Serbest vuruş! Sandro Scharer Sivasspor yarı alanında hücumda olan Karabağ FK lehine faul çalıyor.

50'

Sandro Scharer Sivasspor lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

49'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

47'

Sivasspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

46'

Oyuncu değişikliği! Karabağ FK takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Mahir Emreli , çıkan oyuncu Patrick.

Maçın hakemi Sandro Scharer ikinci yarıyı başlattı.

İlk 45 dakika sona erdi.

45'

Ev sahibi takım atağı ofsayt ile kesiliyor.

43'

Hakem Sandro Scharer düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Karabağ FK kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

43'

Sandro Scharer Sivasspor lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

42'

Sivasspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Faycal Fajr.

41'

Erdoğan Yeşilyurt kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Karabağ FK savunmasınca engelleniyor.

40'

Ofsayt! Yardımcı hakem bayrağını Casimir Ninga için kaldırıyor.

39'

Sivasspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

38'

Mustapha Yatabare çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

38'

Aut atışını kullanacak takımKarabağ FK.

38'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Sivasspor takımında şutu çeken oyuncu Casimir Ninga.

36'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Sivasspor.

36'

Top auta çıkıyor. Karabağ FK oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

36'

Sivasspor hücumunda kafayı vuran oyuncu Casimir Ninga ancak isabet yok.

36'

Sivasspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Faycal Fajr.

34'

Sivasspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

34'

Karabağ FK hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Uros Matic. Top savunmadan dönüyor.

32'

Sandro Scharer taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Sivasspor.

31'

Sandro Scharer autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

31'

İsabetsiz şut! Karabağ FK Wilde Donald Guerrier ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

30'

Rakip yarı sahada gol arayan Karabağ FK şimdi taç atışı kullanacak.

27'

Ofsayt! Ev sahibi takım hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

27'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

26'

Rakip yarı sahada gol arayan Sivasspor şimdi taç atışı kullanacak.

25'

Karabağ FK kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

24'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

24'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Karabağ FK atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

23'

Taç Karabağ FK takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

23'

Karabağ FK rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

22'

Sandro Scharer Karabağ FK için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Sivasspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

21'

Frikik! Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Karabağ FK.

18'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

17'

Sivasspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

17'

Sivasspor takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

16'

Sandro Scharer taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Sivasspor.

16'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Karabağ FK atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

16'

Karabağ FK kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Sivasspor.

15'

Sivasspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

15'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

14'

Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Karabağ FK.

14'

Taç Sivasspor takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

13'

Aut atışını kullanacak takımKarabağ FK.

12'

Sivasspor Karabağ FK yarı sahasında faul kazanıyor.

11'

Faycal Fajr asisti yapan oyuncu.

11'

1:0

Gol! 1-0. Sivasspor golü bulan ekip. Caner Osmanpaşa yaptığı kafa vuruşu ile takımını öne geçiriyor.

10'

Maçın hakemi Sandro Scharer, Sivasspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

9'

Sivasspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

7'

Hakem Sandro Scharer düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Karabağ FK kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

6'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

4'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Karabağ FK.

4'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Erdoğan Yeşilyurt.

3'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

2'

Sandro Scharer Sivasspor lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

1'

Sandro Scharer Karabağ FK yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Sivasspor atışı kullanacak taraf.

1'

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu stadında oynanacak maçın takım kadroları açıklandı.

1'

Maçın hakemi Sandro Scharer başlama düdüğünü çaldı.

Sivasspor son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

Sivasspor 4in evinde maç kazanamadı.