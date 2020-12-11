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Spor Sivasspor kafilesi, İsrail'de mahsur kaldı!
Spor

Sivasspor kafilesi, İsrail'de mahsur kaldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Sivasspor dönüş yolunda havalimanında mahsur kaldı. Açıklama yapan kırmızı-beyazlı kulüp, "İsrail yetkileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilimize her türlü zorluğu çıkartıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 06:36:00 - 2020-12-11 06:37:22
Sivasspor kafilesi, İsrail'de mahsur kaldı!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer aldı.

 

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