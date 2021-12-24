Sivasspor Kadın Futbol Takımı’nda 25 imza birden

Sivasspor Kadın Futbol Takımı’nda 25 transfer ile sözleşme imzalandı.



B. Sivasspor Kadın Futbol Takımı’nın imza töreni Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Törene Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nevzat Ercanlı ile antrenör Adem Sarıtaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Törende bir konuşma yapan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kadın futbol takımına yeni sezonda başarılar dileyerek, “Bu sene ilk defa Süper Lig’de yarışma hakkını elde ettik. Lige de geçen hafta başladık. Her ne kadar mağlubiyetle başlamış olsak da kızlarımız ilerleyen zamanlarda çok iyi sonuçlar başaracaklarına inancımız tam. Sivasspor kadın futbol takımı Gazi Lisesi’nin bir devamı. 12 takımlı 2 gruptan oluşan bir ligimiz oldu. Kadın futbolu ileride çok ilgi görecek bir branş. Dolayısıyla bizde bu fırsattan geri kalmak istemedik ve arkadaşlarımızla birlikte yeni bir yola baş koyduk. İnşallah Sivas şehrimize güzel ve renkli maçlar sağlayacağız. Bu döneme kadar takımı başarıyla destekleyen Sivas Belediyespor’a da teşekkür ediyorum” dedi.





25 oyuncu imza attı



Törende Sıla Arslan, Zeynep Yeşil, Rojin Atgun, Teona Sukhashvili, Mariam Danelia, Rana Gürlek, Yağmur Çetin, Ümmühan Susuz, Hatice Küçükyıldız, Zeynep Cesur, Melisa Özdamar, Tülin Akpınar, Tuğba Doğan, Pınar Yiğit, Yağmur Şimşek, Esra Güzlük, Mervenur Kılıçaslan, Aslı Nazlı Bozkurt, Figen Naçar, Nino Chkmartishvili, Megi Ejibia, Kader Şimşek, Büşra Yılmaz ve Narami Daniala kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tören konuşmaların ardından kadın futbol takımı futbolcularıyla birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi.