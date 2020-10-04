  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:01:21 -
Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

SİVAS (AA) - Süper Lig'de 4. haftayı bay geçen Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Pas çalışmasıyla idmanı sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç ve dayanıklılık koşusu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi
Dünya

24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Gündem

BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!

İsrail ile kolkola giren Mısır ‘dost kazığı’ yedi. Ülkenin en önemli tcari kaynağı olan Süveyş Kanalı’na BAE’den rakip geldi.Tel Aviv ve Abu..
Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu
Dünya

Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında, derinlikleri 10 ila 12 metre arasında değişe..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay