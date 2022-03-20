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Spor Sivasspor geriden gelip, Altay'ı devirdi!
Spor

Sivasspor geriden gelip, Altay'ı devirdi!

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Altay kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini Kayode ve Yatabare'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 15:36:00 -
Sivasspor geriden gelip, Altay'ı devirdi!

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Altay kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini Kayode ve Yatabare'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Altay, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 78. dakikada Olarenwaju Kayode ve 90+1. dakikada Mostapha Yatabare'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İzmir ekibinin tek golü ise 54. dakikada Martin Rodriguez'den geldi.

Sivasspor bu sonuçla puanını 40'a çıkardı. Altay ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, 2 Nisan Cumartesi saat 13.30'da Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Altay ise aynı gün saat 16.00'da Antalyaspor'u ağırlayacak.

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