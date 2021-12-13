  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor-Galatasaray muhtemel 11'leri
Spor

Sivasspor-Galatasaray muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, ligde 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 13:43:00 - 2021-12-13 13:43:15
Sivasspor-Galatasaray muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, ligde 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray, gözünü yeniden lige çevirdi. Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan sarı kırmızılılar, 19 puan ile 12'nci sırada bulunan Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınyanacak.

Ümit Öztürk yönetecek

Kritik karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını kerem Ersoy ve Ümit Çiçek yapacak. Bülent Birincioğlu ise maçın 4. hakemi.

Var hakemi Arda Kardeşler

Karşılaşmanın VAR hakemi Arda Kardeşler, AVAR hakemi ise Bahattin Duran oldu.
Muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Henrique, Kerem, Fajr, Gradel, Yatabare

 

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao,Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Halil, Kerem, Diagne

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba altın müjdesi! Duyurdular: Türkiye ülkemizde altın arayacak
Dünya

Bomba altın müjdesi! Duyurdular: Türkiye ülkemizde altın arayacak

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, "'Madenlerimizle ilgilenen Türk şirketleri var. Bir Türk şirketi 5 altın arama ve çıkarma ..
Asgari ücretle ilgili son kulis bomba! Anlaşmaya varıldı
Ekonomi

Asgari ücretle ilgili son kulis bomba! Anlaşmaya varıldı

Milyonların merakla beklediği asgari ücret resmen açıklanıyor. Son kulis bilgisine göre, birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret mi..
Türkiye, SU-57 uçakları için kolları sıvadı
Gündem

Türkiye, SU-57 uçakları için kolları sıvadı

ABD'den 40 adet F-16 alımı için talepte bulunan Türkiye'nin, başvuruya olumsuz cevap gelmesi halinde Rusların 5. nesil SU-57 uçaklarını günd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay