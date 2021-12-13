Sivasspor-Galatasaray muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, ligde 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray, gözünü yeniden lige çevirdi. Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan sarı kırmızılılar, 19 puan ile 12'nci sırada bulunan Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınyanacak.

Ümit Öztürk yönetecek

Kritik karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını kerem Ersoy ve Ümit Çiçek yapacak. Bülent Birincioğlu ise maçın 4. hakemi.

Var hakemi Arda Kardeşler

Karşılaşmanın VAR hakemi Arda Kardeşler, AVAR hakemi ise Bahattin Duran oldu.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Henrique, Kerem, Fajr, Gradel, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao,Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Halil, Kerem, Diagne