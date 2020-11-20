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Spor Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:20:56 -
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.

Son bölümde taktik ağırlıklı çalışmaların yapıldığı idmanda, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan dönen Max Gradel de yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

Karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.

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