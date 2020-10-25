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Spor Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:30:08 -
Sivasspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.

Antrenmanın son bölümde taktik ağırlıklı çalışan futbolcular, kulüp tesislerinde kamp girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor, yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


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