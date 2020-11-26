  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor
Spor

Sivasspor Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 4. maçında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-2 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:20:00 -
Sivasspor Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor

Karabağ ile Sivasspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 3-2 kazandı. Karşılaşmaya etkili başlayan Karabağ, 8. dakikada Zoubir'in golüyle öne geçti: 1-0. Yenik duruma düşen Sivasspor baskısını arttırdı ve 40. dakikada Kone'nin penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı gollerle başladı. Karabağ, 51. dakikada Matic'in golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Sivasspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Kayode'nin kaydettiği golle skora yeniden eşitlik geldi: 2-2. Maçın son bölümünde baskısını arttıran Sivasspor, 79. dakikada Kone ile öne geçti: 2-3. Maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz Sivasspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 6'ya çıkardı. Karabağ ise henüz puanla tanışamadı.

Sivasspor gelecek hafta sahasında İspanyol ekibi Villarreal'le karşılaşacak. Karabağ ise Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merakla bekleniyordu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu
Eğitim

Merakla bekleniyordu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu

5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan kaynak fasiküllerin ikinci üniteleri yayımlandı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel M..
İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar
Spor

İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar

2018'de düzenlenen bir operasyonda DEAŞ'ın İngilizce hazırladığı listede isimleri tespit edilen 2 terörist, Afyonkarahisar'da yakalandı...
Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın
Dünya

Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ ile ilgili skandal bir karara imza atan Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarılması iç..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay