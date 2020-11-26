Sivasspor Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor
Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 4. maçında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-2 yendi.
Karabağ ile Sivasspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 3-2 kazandı. Karşılaşmaya etkili başlayan Karabağ, 8. dakikada Zoubir'in golüyle öne geçti: 1-0. Yenik duruma düşen Sivasspor baskısını arttırdı ve 40. dakikada Kone'nin penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı gollerle başladı. Karabağ, 51. dakikada Matic'in golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Sivasspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Kayode'nin kaydettiği golle skora yeniden eşitlik geldi: 2-2. Maçın son bölümünde baskısını arttıran Sivasspor, 79. dakikada Kone ile öne geçti: 2-3. Maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz Sivasspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 6'ya çıkardı. Karabağ ise henüz puanla tanışamadı.
Sivasspor gelecek hafta sahasında İspanyol ekibi Villarreal'le karşılaşacak. Karabağ ise Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.