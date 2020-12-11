Sivasspor, Avrupa Ligi'ne veda etti
UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.
Maçtan dakikalar
28. dakikada Cohen'in ceza sahası dışından soldan vuruşu, meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
34. dakikada Dan Biton'un sol kanatta kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına giden topu defansı uzaklaştırdı.
45. dakikada ceza sahasında, Kayode'nin sağ tarafında Fajr'ın savunması uzaklaştırdı.
45. dakikada Gradel'in penaltı yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.
47. dakikada Cohen ceza sahası içinde soldan çaprazdan şut atarak top direğin dışına çıktı.
66. dakikada orta sahada topu alan Saborit, ilerleyerek penaltı yayında şut çekti ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
90 + 4. dakikada ceza sahası dışından soldan şutunu çeken Camara, meşin yuvarlak kale üzerinden dışarı çıktı.
Stadyum: Bloomfield
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Maor Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit (Sheran Yeini min. 85?), Peretz, Golasa (Tal Ben Haim min. 74), Dan Glazer, Biton (Ofir Davidzada min. 63), Cohen (Avi Rikan min. 74), Pesic (Nick Blackman min. 85?)
Yedekler: Peretz Daniel, Etey Shechter, Amit Glazer, Eylon Almog, Shahar Piven, Eduardo Guerrero, Eden Karzev
Teknik Direktör: Giorgos Donis
DG Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Apindangoye, Camara, Claudemir (Kone min. 63), Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Ninga
Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak
Gol: Saborit (en az 66) (Maccabi Tel Aviv)
Sarı kart: Tibi, Avi Rikan, Tenenbaum (Maccabi Tel Aviv), Fajr, Apindangoye, Kone, Gradel, Yatabare (DG Sivasspor)