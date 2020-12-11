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Spor Sivasspor, Avrupa Ligi'ne veda etti
Spor

Sivasspor, Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 07:33:00 -
Sivasspor, Avrupa Ligi'ne veda etti

Maçtan dakikalar
28. dakikada Cohen'in ceza sahası dışından soldan vuruşu, meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

34. dakikada Dan Biton'un sol kanatta kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına giden topu defansı uzaklaştırdı.

45. dakikada ceza sahasında, Kayode'nin sağ tarafında Fajr'ın savunması uzaklaştırdı.

45. dakikada Gradel'in penaltı yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

47. dakikada Cohen ceza sahası içinde soldan çaprazdan şut atarak top direğin dışına çıktı.

66. dakikada orta sahada topu alan Saborit, ilerleyerek penaltı yayında şut çekti ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90 + 4. dakikada ceza sahası dışından soldan şutunu çeken Camara, meşin yuvarlak kale üzerinden dışarı çıktı.

Stadyum: Bloomfield

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum, Maor Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit (Sheran Yeini min. 85?), Peretz, Golasa (Tal Ben Haim min. 74), Dan Glazer, Biton (Ofir Davidzada min. 63), Cohen (Avi Rikan min. 74), Pesic (Nick Blackman min. 85?)

Yedekler: Peretz Daniel, Etey Shechter, Amit Glazer, Eylon Almog, Shahar Piven, Eduardo Guerrero, Eden Karzev

Teknik Direktör: Giorgos Donis

DG Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Apindangoye, Camara, Claudemir (Kone min. 63), Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Ninga

Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak

Gol: Saborit (en az 66) (Maccabi Tel Aviv)

Sarı kart: Tibi, Avi Rikan, Tenenbaum (Maccabi Tel Aviv), Fajr, Apindangoye, Kone, Gradel, Yatabare (DG Sivasspor)

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