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Spor Sivasspor, Avrupa arenasında 28. maçına çıkacak
Spor

Sivasspor, Avrupa arenasında 28. maçına çıkacak

Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Sivas temsilcisi, Avrupa kupalarında geride kalan 27 maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 10:20:00 -
Sivasspor, Avrupa arenasında 28. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 28. mücadelesine çıkacak.

Eden Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Müsabakada Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor'un 10 puanı, Slavia Prag ve CFR Cluj'ün 7'şer, ​​​​​​​Ballkani'nin ise 4 puanı bulunuyor.

Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa kupalarında daha önce 27 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.

Sivasspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 27 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç G B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön eleme) 2 1 - 1 3 6
UEFA Avrupa Ligi 10 2 - 8 10 21
UEFA Intertoto Kupası 4 1 1 2 3 7
UEFA Avrupa Konferans Ligi 11 6 2 3 16 15
Toplam 27 10 3 14 32 49

 

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