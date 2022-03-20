Sivasspor - Altay maç skoru kaç kaç? Sivasspor - Altay golleri, özeti! Süper Ligi puan durumu!
Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Altay karşı karşıya geldi. Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor ile Altay karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Sivasspor - Altay maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor sahasında Altay'ı konuk etti. Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada Sivas ekibi galip geldi. 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 mağlup eden Sivasspor, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Sivasspor - Altay golleri
Demir Grup Sivasspor'un sayıları 78'de Kayode ile 90+1'de Yatabare'den geldi. Kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın golünü ise 54'te Martin Rodriguez kaydetti.
Sivasspor puanı kaç? Altay'ın kaç puanı var?
Bu sonuçla Sivas temsilcisi puanını 40'a yükseltirken, Altay ise 29 puanda kaldı.
Sivasspor - Altay 11'leri
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Sefa Yılmaz, Max Gradel, Kayode.
Altay: Mateusz Lis, Naderi, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Thaciano, Poko, Rodriguez, Pinares, Kappel, Paixao.
Süper Lig puana durumu