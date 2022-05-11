Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Kupası Sivasspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi. Karşılaşma Kayserispor'un 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başardı. Kayserispor-Trabzonspor maçının ardından bu kez Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Sivasspor-Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile final bileti için karşı karşıya gelecek.

Sivasspor-Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.30’da oynayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarırnı Aleks Taşçıoğlu ile Caner Özaral yapacak. Karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kupaya 5’inci turdan katılan Demir Grup Sivasspor, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti. Sivas temsilcisi, son 16 turunda ise deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 4-2 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti. Alanya’da oynanan ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, rövanş maçı öncesi avantaj yakalamayı başarmıştı.

Sivasspor’da kim cezalı kim sakat?

Türkiye Kupası yarı finalin ilk maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Moustapha Yatabare ile sakatlığı bulunan Leke James, rövanş maçında forma giyemeyecek.