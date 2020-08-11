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Aktüel

Sivaslı "minik Herkül" dünyaevine girdi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:29:43 -
Sivaslı "minik Herkül" dünyaevine girdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta doğuştan boy kısalığı bulunan 1 metre 25 santimetre boyundaki bedensel engelli milli halterci Abdullah Kayapınar, dünyaevine girdi.

Olimpiyat kotalı paralimpik halter büyükler Avrupa ikincisi ve Türkiye rekortmeni milli sporcu Kayapınar (28), hayatını kendisi gibi bedensel engelli olan 1 metre 20 santimetre boyundaki Ayzanur Yaşar (23) ile birleştirdi.

Genç çiftin Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikahlarını Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kıydı, nikah şahitliğini ise Sivas Valisi Salih Ayhan, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç yaptı.

Vali Ayhan, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, nikah cüzdanını geline teslim etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde yoğun denetimler gerçekleştirildiğini söyleyen Ayhan, kentteki tüm nikah akitlerinin ve düğünlerinin genç çiftin törenindeki gibi sade yapılmasını istedi.

Genç çift de çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Nikah törenine genç çiftin yakınları, Bedensel Engelliler Milli Takım Antrenörü Mehmet Semih Ceylan ve bedensel engelli sporcular katıldı.

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