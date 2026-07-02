Tadına baktı, yoğun bakımlık oldu! Siz siz olun sakın bu çiçeği yemeyin
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Namık Özden, tadını merak ettiği zakkum çiçeğini çiğnedikten sonra fenalaştı.
Aydın’da zakkum çiçeğinin tadını merak eden kişi, hastanelik oldu. Olay, sabah saatlerinde, Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi'nde yaşandı. Zakkum bitkisinin çiçeğinin tadını merak edip çiğneyen Namık Özden (40), fenalaştı. Özden, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özden, doktorlara, tadını merak ettiği için kırsal alanda bulduğu zakkum bitkisinin çiçeğini yediğini anlattı. Durumunun ağırlaşması üzerine, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özden, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.