  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivas'ın yıldızına milli davet
Spor

Sivas'ın yıldızına milli davet

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 11:43:00 -
Sivas'ın yıldızına milli davet

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 13 Kasım'da sahasında Mozambik, 16 Kasım'da ise deplasmanda Kamerun ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.

Ülkesinin formasını 2011 yılından itibaren terletmeye başlayan Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda bugüne kadar 87 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir
Gündem

Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir

İzzetbegoviç'in yakın arkadaşı, mücadele ortağı Cemalettin Latiç, Sırpların yükselttiği gerilimin dozunun düşürülmemesi halinde 3. Dünya Sav..
Ahlaksız dizinin oyuncusu mide bulandırdı
Medya

Ahlaksız dizinin oyuncusu mide bulandırdı

FOX TV'nin ahlaksız dizisi Aşk Mantık İntikam'da oynayan Burcu Özberk, yaptığı açıklama ile "kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin d..
TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama
Siyaset

TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama

Türkiye'nin olası Suriye operasyonu karşısında panikleyen terör sevici HDP'lilerden Gülistan Kılıç Koçyiğit, TSK'yı işgalcilikle suçladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay