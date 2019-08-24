Sivas’ın gölleri denizi aratmıyor

Sivas’ın Hafik ve Zara bölgeleri içerisinde bulunan yaklaşık 15 doğal göl güzellikleri ile dikkat çekiyor

Denize uzaklığı yaklaşık 300 kilometre olan Sivas, içinde barındırdığı doğal göllerle adından söz ettiriyor. Hafik ve Zara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan irili ufaklı yaklaşık 15 doğal göl güzellikleri ile dikkat çekiyor.Konu ile ilgili açıklama yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, doğru ve etkili tanıtımla göllerin ülke turizmine kazandırılabileceğini söyledi.

Özpay,Yukarı Kızılırmak jeoparkı içerisinde özellikle Hafik ile Zara arasında çok sayıda karstik göl bulunduğuna dikkat çekerek “ Özellikle karstik göller bu sahanın en karekteristik jeomorfolojik sitlerinden birisi olan dolinler içerisinde oluşmuştur. Çapları birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar çıkan dolinler, yüksek jips platoların da çözünme yada çökme sonucunda meydana geldiklerini söyleyebiliriz. Çoğunlukla kuru tabana sahip olmalarına rağmen içerisine su olan çok sayıda karstik dolin gölleri de mevcuttur. Bu karstik göller arasında en çok bilineni Hafik ve Tödürge gölüdür. Ancak bu göller dışında Taşlıgöl, Vaska gölü, Akgöl, Karagöl, Çimenyenice gölü, Batı ve Doğu Lota gölleri, Sarıgöl veMağara gölü gibi özellikle turizm açısından ve oluşum açısından dikkat çeken çok sayıda gölün olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Şekilleri ile dikkat çekiyorlar

Özpay, göllerin en dikkat çekici özelliklerinin dairemsi görüntüleri olduğunu söyleyerek “Bu göller arasında Türkiye’nin en büyük jips göllerinden birisi olan Tödürge gölü yer almaktadır. Tödürge gölü yaklaşık olarak 3.3 kilometre karelik yüz ölçümüne sahiptir. Özellikle karstik erime çukuru içerisinde gelişen ve 1295 metre yükseltide bulunan karstik kaynaklarla beslenen bu göl aynı zamanda bir sulak alandır. Bu sulak alanda çok sayıda kuş türü bulunmaktadır. Bu göllerin en dikkat çekici özelliği dairemsi bir görüntüye sahip olmalarıdır. Buda yöreye gelen ziyaretçiler tarafından oldukça dikkat çekmektedir “ diye konuştu.

Tanıtıma ihtiyaçları var

Özpay, göllerin doğru tanıtımla ülke turizmine kazandırılabileceklerini belirtip “Bu göllerin en önemli özelliği birbirine çok yakın mesafede bulunmalarıdır. Dolayısı ile 100 kilometre karelik bir alan içerisinde yaklaşık 10’dan fazla gölü görmeniz mümkündür. Bu göller arasında Canova köyü yakınlarında bulunan Kızılçam gölü, 50 metre derinliğe ve dairesel bir görünüme sahip olması ile dikkat çekmektedir. Huni şeklindedir ve çökme dolinidir. Yöreye gelen insanlar tarafından oldukça dikkat çekmektedir. Oluşumları yöre halkı tarafından bilinmediği için oluşumları ile ilgili hikayeler uydurulmaktadır. Hafik ve Zara ilçeleri arasında 15’in üzerinde sayıları bulunan bu göllerin doğru ve planlı bir şekilde tanıtımı yapıldığında yöreye olan ziyaretlerin sayısının artacağı düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.