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Yerel Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime iki gün ara verildi
Yerel

Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime iki gün ara verildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aralıklarla etkili olan, sel ve taşkınlara yol açan olan sağanak nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 23:13:00 -
Sivas'ın Gemerek ilçesinde eğitime iki gün ara verildi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yağışı, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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