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Aktüel

Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar Köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı

Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar Köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 01:20:11 -
Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar Köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı

Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar Köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.


Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “korona virüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Avşar köyü karantina kararı alınarak köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.

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