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Kadın - Aile Sivas şiş köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay Sivas köfte tarifi
Kadın - Aile

Sivas şiş köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay Sivas köfte tarifi

Sivas yöresine özgü son derece lezzetli şiş köfte tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 01:25:00 - 2021-11-17 01:38:43
Sivas şiş köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay Sivas köfte tarifi

Sivas köftesi pişirmek için gerekli malzemelerden ve tarifi...

Malzemeler

  • 1,25-1,5 kilo kıyma
  • 2-3 adet domates
  • 4-5 adet yeşil biber
  • 1 adet yumurta beyazı
  • 1-1,5 yemek kaşığı tuz

Yapılışı

İlk olarak kıyma, uygun miktarda tuzla yoğrulur ve köfte hazırlamaya uygun bir şekilde çektirilir. Daha sonra bu çektirilen kıyma yoğrularak buzlukta bir gün dinlenmeye bırakılır. Bir günlük dinlenme sonrasında Sivas köftesini pişirme işlemlerine başlanabilir. İlk olarak hazırlanmış olan yumurta beyazı eller iyice temizlendikten sonra avuç içine sürülür ve yumurtalı ellerle kıymadan uygun büyüklükte parçalar koparılmaya başlanır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; köftelerin düz ve yassı şekilde olmasıdır. Sivas köftesi, bildiğimiz normal köfteler gibi veya Tekirdağ köftesi gibi fazla et kalınlığına sahip olmamalıdır. Kıymalar yumurta beyazıyla beraber bahsedildiği gibi şekil verildikten sonra bir tavada yağsız olarak ya da ızgarada kızartılır. Sivas köftesi artık hazır geriye soslarıyla süslemesi kaldı. Bunun için de hazırlanmış olan domatesler ve biberler dilimlenerek beraber kızartılır. Bu karışım da kızartıldıktan sonra Sivas köftesinin üzerine serpilir ve tabaklara konur. Afiyet olsun.

 

Akçaabat köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay akçaabat köfte tarifi
Akçaabat köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay akçaabat köfte tarifi

Kadın - Aile

Akçaabat köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay akçaabat köfte tarifi

 

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