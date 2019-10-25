Sivas Numune Hastanesi’nin 8 doktoru rapor verdi: Çıkarın bu mazlumu

Ahir ömrü acıklı bir trajedi örneği olan Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç’ın cezaevi parmaklıkları arkasında ilerleyen yaşı dolayısıyla ağırlaşan sağlık durumunun uzman doktorlarca teyit edildiği ve Kılıç’ın cezasının ertelenerek bir an önce tahliye edilmesi gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu hazırlandığı ortaya çıktı.

Sivas Cezaevi’nde 26’ıncı yılını geçiren Ahmet Turan Kılıç ölümle burun buruna. 1993 yılından beri zindan zulmü yaşayan 85 yaşındaki Ahmet Kılıç ağır hastalıklarla boğuşuyor. İlerleyen yaşı dolayısıyla sürekli hastaneye kaldırılmak zorunda kalınan Kılıç, son dönemde 56 farklı ilaç kullandı. Hayatta kalmak için tükettiği ilaçların listesi dahi sayfaları dolduran 85 yaşındaki Ahmet Amca’nın tespit edilen bazı hastalıkları şöyle kayıtlara geçti: Kalp hastalığı, damar sertliği, vertigo, kas romatizması (miyalji), iltihaplı romatizma, alt solunum yolu enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolları enfeksiyonu, mide ve bağırsak enfeksiyonu (gastroenterit), prostat büyümesi, ülser, kas romatizması (miyalji), iltihaplı romatizma, egzama. Akit’in 24 Kasım’da “85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor” başlıklı sürmanşet haberiyle gündeme getirdiği hazin durumla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

“Orada tedavisi mümkün değil!”

Sivas Cezaevi’nde ölümle pençeleşen 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın zindan prangalarını kıracak kararın geçtiğimiz aylarda Sivas Numune Hastanesi tarafından alındığı tespitine varıldı. Akit, Kılıç hakkında Sivas Numune Hastanesi uzmanlarınca verilen Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu’na ulaştı. İlerleyen yaşı dolayısıyla ağır hastalıklar geçiren ve ilaçlarla nefes alabilen Ahmet Turan Kılıç ile ilgili Sivas Numune Hastanesi uzman hekimlerinin; hastalığın iyileşebilecek düzeyde olmadığı, cezaevi şartlarında tedavisinin mümkün bulunmadığı ve cezanın ertelenmesi gerektiği yönünde rapor oluşturduğu belirlendi.

İşte o rapor

Sivas Numune Hastanesi’nde ciddi tetkikler sonucu hazırlanan 18.04.2019 tarih, 2400 no’lu Sağlık Kurulu Raporu’nda 85 yaşındaki Kılıç’ın kalp rahatsızlıkları, demans, görme-işitme kaybı başta olmak üzere birçok hastalığının teşhis edildiği belirlendi. Kılıç hakkındaki raporda şu ifadeler yer aldı: “Hükümlünün cezasının infazı halinde sanık hakkında hayati tehlike teşkil eder. Cezanın infazı reviri olan bir ceza infaz kurumunda mümkün değildir. Hastalığı iyileşebilecek bir hastalık değildir. Cezasının tehiri gerekir. Hastalığı sürekli hastalık olup kocama hali teşkil eder. Hastalıkları sürekli tedavi gerektirir.”

Kalp hastalıkları, görme ve işitme kaybı, demans...

Sağlık Kurulu Raporu’nda Ahmet Turan Kılıç’ın cezaevi koşullarında hayatını devam ettirmesine engel teşkil eden hastalık bulguları ise şöyle sıralanıyor: Hafif orta demans (bunama), eklem kireçlenmesi (osteoartroz), desteksiz mobilize, vitamin B12 düşüklüğü, görmeler tashihle tam bilateral psodöfaki (görme kaybı), işitme kaybı, kalp kapak hastalığı, koroner arter kalp hastalığı, opore BPH (prostat büyümesi).

8 doktordan da aynı tespit

Ahmet Turan Kılıç’ın cezasının ertelenerek tahliye edilmesi gerektiğine vurgu yapılan Sağlık Kurulu Raporu’nun 8 uzman hekim tarafından oybirliğiyle oluşturulduğu saptandı. Raporda imzası bulunan ve Kılıç’ın ağır hastalığında aynı tespitlere varan doktorlar şunlar: Uzm. Dr. Ersin Baltacı (Psikiyatri), Uzm. Dr. Mesude Kisli (Nöroloji), Uzm. Dr. Hüseyin Yılmaz (İç Hastalıkları), Uzm. Dr. Nuh Saklavcı (Ortopedi Ve Travmatoloji), Uzm. Dr. Büşra Uruk (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon), Uzm. Dr. Müjde Karadağ (Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları), Uzm. Dr. İsmail Yurdakul (Göz Hastalıkları), Uzm. Dr. Mutlu Doğan (Genel Cerrahi).

85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor

FARUK ARSLAN

