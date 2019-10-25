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Sivas Numune Hastanesi’nin 8 doktoru rapor verdi: Çıkarın bu mazlumu

Sivas Cezaevi’nde ölümle pençeleşen 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın zindan prangalarını kıracak karara Akit ulaştı. İlerleyen yaşı dolayısıyla ağır hastalıklar geçiren ve ilaçlarla nefes alabilen Ahmet Turan Kılıç ile ilgili Sivas Numune Hastanesi uzman hekimlerinin; hastalığın iyileşebilecek düzeyde olmadığı, cezaevi şartlarında tedavinin mümkün bulunmadığı ve cezanın ertelenmesi gerektiği yönünde rapor oluşturduğu ortaya çıktı.

25 Ekim 2019 Cuma 09:31
Sivas Numune Hastanesi’nin 8 doktoru rapor verdi: Çıkarın bu mazlumu

Ahir ömrü acıklı bir trajedi örneği olan Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç’ın cezaevi parmaklıkları arkasında ilerleyen yaşı dolayısıyla ağırlaşan sağlık durumunun uzman doktorlarca teyit edildiği ve Kılıç’ın cezasının ertelenerek bir an önce tahliye edilmesi gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu hazırlandığı ortaya çıktı.

Sivas Cezaevi’nde 26’ıncı yılını geçiren Ahmet Turan Kılıç ölümle burun buruna. 1993 yılından beri zindan zulmü yaşayan 85 yaşındaki Ahmet Kılıç ağır hastalıklarla boğuşuyor. İlerleyen yaşı dolayısıyla sürekli hastaneye kaldırılmak zorunda kalınan Kılıç, son dönemde 56 farklı ilaç kullandı. Hayatta kalmak için tükettiği ilaçların listesi dahi sayfaları dolduran 85 yaşındaki Ahmet Amca’nın tespit edilen bazı hastalıkları şöyle kayıtlara geçti: Kalp hastalığı, damar sertliği, vertigo, kas romatizması (miyalji), iltihaplı romatizma, alt solunum yolu enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolları enfeksiyonu, mide ve bağırsak enfeksiyonu (gastroenterit), prostat büyümesi, ülser, kas romatizması (miyalji), iltihaplı romatizma, egzama. Akit’in 24 Kasım’da “85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor” başlıklı sürmanşet haberiyle gündeme getirdiği hazin durumla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

“Orada tedavisi mümkün değil!”

Sivas Cezaevi’nde ölümle pençeleşen 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ın zindan prangalarını kıracak kararın geçtiğimiz aylarda Sivas Numune Hastanesi tarafından alındığı tespitine varıldı. Akit, Kılıç hakkında Sivas Numune Hastanesi uzmanlarınca verilen Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu’na ulaştı. İlerleyen yaşı dolayısıyla ağır hastalıklar geçiren ve ilaçlarla nefes alabilen Ahmet Turan Kılıç ile ilgili Sivas Numune Hastanesi uzman hekimlerinin; hastalığın iyileşebilecek düzeyde olmadığı, cezaevi şartlarında tedavisinin mümkün bulunmadığı ve cezanın ertelenmesi gerektiği yönünde rapor oluşturduğu belirlendi.

İşte o rapor

Sivas Numune Hastanesi’nde ciddi tetkikler sonucu hazırlanan 18.04.2019 tarih, 2400 no’lu Sağlık Kurulu Raporu’nda 85 yaşındaki Kılıç’ın kalp rahatsızlıkları, demans, görme-işitme kaybı başta olmak üzere birçok hastalığının teşhis edildiği belirlendi. Kılıç hakkındaki raporda şu ifadeler yer aldı: “Hükümlünün cezasının infazı halinde sanık hakkında hayati tehlike teşkil eder. Cezanın infazı reviri olan bir ceza infaz kurumunda mümkün değildir. Hastalığı iyileşebilecek bir hastalık değildir. Cezasının tehiri gerekir. Hastalığı sürekli hastalık olup kocama hali teşkil eder. Hastalıkları sürekli tedavi gerektirir.”

Kalp hastalıkları, görme ve işitme kaybı, demans...

Sağlık Kurulu Raporu’nda Ahmet Turan Kılıç’ın cezaevi koşullarında hayatını devam ettirmesine engel teşkil eden hastalık bulguları ise şöyle sıralanıyor: Hafif orta demans (bunama), eklem kireçlenmesi (osteoartroz), desteksiz mobilize, vitamin B12 düşüklüğü, görmeler tashihle tam bilateral psodöfaki (görme kaybı), işitme kaybı, kalp kapak hastalığı, koroner arter kalp hastalığı, opore BPH (prostat büyümesi).

8 doktordan da aynı tespit

Ahmet Turan Kılıç’ın cezasının ertelenerek tahliye edilmesi gerektiğine vurgu yapılan Sağlık Kurulu Raporu’nun 8 uzman hekim tarafından oybirliğiyle oluşturulduğu saptandı. Raporda imzası bulunan ve Kılıç’ın ağır hastalığında aynı tespitlere varan doktorlar şunlar: Uzm. Dr. Ersin Baltacı (Psikiyatri), Uzm. Dr. Mesude Kisli (Nöroloji), Uzm. Dr. Hüseyin Yılmaz (İç Hastalıkları), Uzm. Dr. Nuh Saklavcı (Ortopedi Ve Travmatoloji), Uzm. Dr. Büşra Uruk (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon), Uzm. Dr. Müjde Karadağ (Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları), Uzm. Dr. İsmail Yurdakul (Göz Hastalıkları), Uzm. Dr. Mutlu Doğan (Genel Cerrahi).

85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor

 

FARUK ARSLAN
Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 09:31
  1. Ahmet Turan Kılıç
  2. Sivas
  3. Sivas Cezaevi
  4. Sağlık Kurulu Raporu
  5. Kalp hastalığı
  6. Sivas Numune Hastanesi

YORUM YAZ

  • mustafamustafa5 sa önce
    BU ADAM HDP Lİ AHMET TÜRK GİBİ TERÖRİST DEĞİL VEDE KIZILKÖPEKLERDEN DEĞİL O YÜZDEN ÇIKARTMAZLAR ONU İÇERDEN. 
  • EmreEmre13 sa önce
    Kardeş sen hayırdır neden sürekli bu Sivas olaylarını Körüklüyorsun.Gerekli yerlere şikayet ettim.umarim emniyet gerekli araştırmaları yapar.
  • Fethi Fethi 15 sa önce
    Haber isi sulandirmis.hapiste neden yattigini ve nezaman cezasinin dolacaginiyazmiyor. Sanki sucsuz yere yatiyor havasi verilmis.
  • abdrhmnabdrhmn17 sa önce
    işte wc şey tc adaleşinin işleme tarzı paran vede gücün varsa kanunlar sana vız gelir tırıs geçer. fakat tam tersi garibansan paranda yoksa yanmışsın. haklı bile olsan tc adaleşinin kapısından bile geçme.zenginsen senin için yeni bilinmeyen kanun bile icat ederler. adaleş mülkün paranın temelidir. bu durum 60 senedir böyledir belki daha fazla süredir. ahmet türk ve gibileri hemen dışarı salınmaktadır.
  • VicdanVicdan17 sa önce
    Hiç kimse mübarek Ahmet Kılıç'ın Akparti hükümeti döneminde tahliyesini beklemesin. Nasıl ki Çin Uygur Türkleri için Perinçek ricası ile meclisten Akparti-Mhp işbirliği ile karar çıkmıyorsa Ahmet Nesin'in ifadesiyle Perinçek'in sabıkalı olduğu Sivas olaylarında tutuklananlar serbest kalmaz. Birilerinin hatırı için Ahmet Türk serbest kalır, suçsuz KHK'lı Zekeriya ALTUNOK şehit olur.
  • Şerife nurŞerife nur17 sa önce
    Neden bıraksınlar 33 insanı diri diri yakanı serbest bırakmak vijdan mi? Ayni şeyi eli kanlı bir terörist içinde isteyebilirmisiniz? Serkan doğan daha 19 yaşındaydı madimakta sivasta yanarak öldüğünde oda bu açıyı tadarak ölecek insanlığa karşı işlenen suçta af olmaz.
  • insaf vicdaninsaf vicdan17 sa önce
    sivaslı temel efendi cehennem halk partisine destek vereceğine chpkklılar tarafından haps edilen bu mazlumla ilgilen..
  • MardinliMardinli18 sa önce
    Turkiyenin hukuku terstir.Zalimler disardadir mazlumlar icerdedir misalmi yirmi sekiz şubat sanıkları disardadir mazlumlar ise icerdedir yaşasın cehennem zalimler için
  • ÜZÜLÜ YORUMÜZÜLÜ YORUM18 sa önce
    ...Söz tükendi...
  • yucel yucel 18 sa önce
    Ahmet Türk ten daha tehlikeli heralde pkk cı Ahmet türk sağlık nedenleriyle salıverilmişti hemen akabinde kemal efendiyle kol kola sözde adalet yürüyüşüne katılmıştı
  • MücahidMücahid18 sa önce
    Ahmet Abi seni tanımam ama öz yurdunda paryasın Devletimiz kuramadık sana yardımcı olamıyoruz her taraf piyasa şeytanları dolmuş görünüşte hepsi Mumin ama inanma bizden değiller.Sana yardım edmediğimiz için biz Mumin kardeşlerini affet de diyemiyeceğim okadar zayıfızki hiç gücümüz yok heryeri piyasa şeytanları zapt etmiş çok üzgünüm Sivaslı Mücahid abim.Ne olur bize kızma biz Muminler hiç iktidar olamadık o gördüklerinin hepsi piyasa şeytanları.
  • AlïAlï18 sa önce
    On tane Ahmet Turk eder. Onu uydurma gerekçeyle saliverilen Turk, yuzlerce km yuruduadalet, adalet sikinti adalette. Dinin direği adalet
  • DurmazDurmaz18 sa önce
    Bu heberleri duydukça 28 Şubatın bitmediğini anlıyorum
  • cccccc18 sa önce
    Sol terörizmin kurbanı..... Rabbim yardımcısı olsun sorumlularını Rabbim bildiği yapsın.

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