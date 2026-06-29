İsmail Kartal'dan çarpıcı açıklamalar! Aykut Kocaman iddialarına yanıt, transfer müjdesini verdi

"BENİM KENDİ EKİBİMLE ALDIĞIM PUAN, OYNATTIĞIM FUTBOL ORTADA" 65 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bu eleştiriler normal. Buraya geçmiş dönemde çok büyük, dünya çapında antrenörler geldi. Kimi kaçtı gitti, kimi diğerleriyle kavga etti. Benim kendi ekibimle aldığım puan, oynattığım futbol ortada. Kuyt geldi, Marmara Üniversitesinden bir profesör aldım yanıma. Emre Kartal geldi, oğlum. Fenerbahçe altyapısında 10 yıl futbol oynamış, kaptanlık yapmış. Profesyonel futbol oynadı. Marmara Üniversitesi BESYO'yu bitirdi. İngiltere'ye gönderdim, dili öğrendi, güzel bir İngilizcesi var. Antrenör diploması aldı. Futbol oynamış, futbolun üniversitesini bitirmiş. Ancelotti'nin oğlu birinci yardımcısı. Onun başlangıcı üç sene önce Ali Koç ile oldu. Ben istemedim gelmesini ama Ali Bey, 'Ben istiyorum.' dedi. Emre'nin bu göreve gelmesinin nedeni benim oğlum olması değil. Futbol oynamış, eğitimini tamamlamış, antrenörlük lisanslarını almış ve kendini bu işe hazırlamış olmasıdır. Ben de bu yetkinliği gördüğüm için ekibimde yer verdim."