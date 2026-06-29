İsmail Kartal'dan çarpıcı açıklamalar! Aykut Kocaman iddialarına yanıt, transfer müjdesini verdi

"AYKUT KOCAMAN ÇALIŞSAYDI BENİM İÇİMDE BİR BURUKLUK OLMAZDI" Kendisi göreve gelmeden önce Aykut Kocaman isminin de geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kartal, "Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür. Aykut Kocaman çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu, nasip kısmet işi. Aykut Hoca yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum. Kendisiyle en son ben göreve gelmeden önce konuşmuştuk. Aykut Hoca, bundan önceki dönemde hak ettiği şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim" dedi.