Sivas mazlumu Atalay’a sevk zulmü

YAVUZ SELİM İSTANBUL

29 yıldır zindanda çekmedikleri çile kalmayan Sivas mazlumlarına yaşatılan zorluklara her gün bir yenisi ekleniyor. Madımak hadisesinin faili olduğu iddiasıyla 28 Şubat yargısının delilsiz-belgesiz şekilde müebbet hapse çarptırdığı Sivas mazlumu Mevlüt Atalay 15 yıl önce babasını kaybetti, cenazesine katılamadı.

Sevk yok, tedaviye red

Kasım 2021’de annesi fani hayata gözlerini yumdu ve onun defin törenine katılmasına da müsaade edilmedi. Ağabeyi ile yaptığı telefon görüşmesinde FETÖ’cü hainlere küfredildiği gerekçesiyle kendisine 3 gün hücre hapsi, ağabeyine de görüş yasağı konuldu. Bunlar yetmezmiş gibi son dönemde ailesine daha yakın cezaevine nakil talebinin reddedildiği, dizindeki problem sebebiyle yürüyemez hale gelmesine rağmen tedavisinin tam olarak yapılmadığı, yakın süreçte vefat eden annesinin cenazesine katılmasına izin verilmediği öğrenildi. Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Mevlüt Atalay’ın açlık grevine başladığı ve psikolojik durumunun da kötüleştiği bildirildi. Akit’e konuşan Mevlüt Atalay’ın oğlu Tayfun Atalay, “Bizim Kırıkkale’ye gidip gelmemiz çok masraflı oluyor. İş dolayısıyla da zor oluyor. Uzaklık dolayısıyla babam da bu bölgedeki bir cezaevine sevk edilmek istiyor. Bir buçuk ay önceki ilk talebi reddedildi. Geçtiğimiz haftalarda bir kez daha sevk talebinde bulundu. Babamın Sivas’a yakın bir yere sevk edilmesi hem kendisi, hem de bizim için çok iyi olacaktır. Tokat veya Çamlıbel’e de sevk edilebilir” dedi.

Açlık grevine başladı!

Babasının açlık grevine başladığını belirten Tayfun Atalay, şöyle devam etti: “Dizlerinde çok büyük sağlık problemi var. Yürümekte zorlanıyor, dizleri kendisini taşımıyor artık. Tedavi için doktor karşısına çıkmak istiyor ama hastaneye gitmesini zorlaştırıyorlar. Psikolojik olarak da babaannemin vefatından sonra daha kötü oldu babam. Yazdığı mektuplarda ‘Allah bir an önce canımı alsa da anneme kavuşsam’ yazıyor. 30 senedir cezaevinde olan babamın tek dayanağı da annesiydi. Onu kaybetmek babamı o kadar etkiledi ki psikolojik olarak adeta yıkılmış durumda.”