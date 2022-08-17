Sivas maçı hangi kanalda? Sivasspor bilet fiyatları | Sivas Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 3. Hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte Sivasspor – Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevapları... İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kim yönetecek

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 3.haftasındaki Sivasspor - Alanyaspor maçı 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.15'te başlayacak.

ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK

Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adem Cinek olacak.

Hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor'un üçüncü hafta maçında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Üst (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Misafir Tribün: 39 TL

Sivas maçı hangi kanalda?

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.