Sivas, Kayseri ve Kırşehir'de kuraklığa karşı camilerde yağmur duası edildi

Sivas'ta İl Müftülüğü organizasyonuyla cuma namazı öncesi kent genelindeki camilerde dua edildi.

Merkezi ses sistemiyle tüm camilere ulaştırılan yağmur duasına, vatandaşlar da katılarak Allah'tan "rahmet" diledi.

Tarihi Kale Camisi'nde bazı vatandaşların dua sırasında duygulandıkları gözlendi.

Kayseri

Kayseri'de de tarihi Hunat Camisi'nde cuma namazı öncesi İl Müftüsü Şahin Güven tarafından İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için hatim duası edildi.

Ardından Hunat Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Abdullah İslam, kuraklığa karşı yağmur duası etti.

Cuma namazı için hem caminin içinde hem de avlusunda bulunan vatandaşlar da duaya eşlik etti.

Kırşehir

Kırşehir'de ise Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı öncesi Filistin'deki saldırılarda şehit olanlar için ve kuraklık nedeniyle dua edildi.

Merkezi ses sistemiyle diğer camilere de iletilen duaya, vatandaşlar da katıldı.