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Spor

Sivas, ilk maçta mağlup

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag’a 2-1 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 22:51:00 -
Sivas, ilk maçta mağlup

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag’a 2-1 mağlup oldu.
İlk yarısı golsüz geçilen maçta Kopenhag’ın gollerini 55. dakikada Kevin Diks, 60. dakikada ise Jens Stage atarken, Sivasspor’un tek golü ise, 59. dakikada Leke James’ten geldi.
Rövanş maçı 26 Ağustos’ta Kopenhag’ta oynanacak.

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