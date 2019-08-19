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Sivas Doğa Koleji’nin LGS başarısı

Liselere Giriş Sınavı(LGS)’nda dereceye giren 17 öğrenciden 5’i Sivas Doğa Koleji Okulları’ndan çıktı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:11
Sivas Doğa Koleji’nin LGS başarısı

Liselere Giriş Sınavı(LGS)’nda dereceye giren 17 öğrenciden 5’i Sivas Doğa Koleji Okulları’ndan çıktı.


1 Haziran’da düzenlenen Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) sonuçlarına göre Sivas’ta dereceye giren 17 öğrenciden 5’i Doğa Koleji Okullarından çıktı.


Açıklanan sıralamaya göre Sivas’ta dereceye giren 17 öğrenciden 5’i Sivas Doğa Koleji, 9 öğrenci Devlet okulları ve 3’ü ise diğer özel okullarda eğitim görüyor. Sınava giren 66 Sivas Doğa Koleji öğrencisi, Türkiye ortalamasının çok üzerinde puanlar alarak ayrı bir başarıya imza attı.


Sivas Doğa Koleji kurucusu Mustafa Eken, elde edilen başarının altında özveri ile çalışan bir eğitimci kadrosu olduğuna dikkat çekerek, “Sivas Doğa Koleji öğrencilerimizin Yüzde 25’i 2019 LGS’de Türkiye genelinde Yüzde 0,6 - Yüzde 10’lik dilimde yer almıştır. Öğrencilerimizin net oranları Türkiye geneli ortalamasının üzerindedir. Sivas’ta LGS’ye giren 66 öğrencimiz elde ettikleri başarı ile ülke ortalamasının üzerinde puanlar almıştır. Öğrencilerimizi elde ettikleri başarılarından ötürü kutluyorum. Bu başarıda asıl mimar olan Sivas Doğa Koleji eğitimci kadromuza da teşekkür ediyorum. Sivas Doğa Koleji olarak öğrencilerimizi, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik öz güvenleri yüksek ve başarılarını en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri seviyede yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.


Sivas’ta dereceye giren öğrencilere Vali Salih Ayhan tarafından ödül verildiğini hatırlatan Eken, “Sivas´ta Liselere Giriş Sınavı(LGS)´nda aldıkları puanlarla derece yapan 5’i Doğa Koleji öğrencisi olan 17 öğrencimizi makamında kabul eden Vali Salih Ayhan’a da eğitime verdikleri önem için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:11
  1. doğa

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