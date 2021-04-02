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Ekonomi Sivas Belediyesi, bungalov evler yaptıracak
Ekonomi

Sivas Belediyesi, bungalov evler yaptıracak

Sivas Belediyesi, SICAK ÇERMİK BUNGALOV EVLER YAPIM İŞİ’ni 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 14:27:00 -
Sivas Belediyesi, bungalov evler yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre yaklaşık 65 metrekare alanlı 21 adet bungalov ev, altyapı ve çevre düzenleme yapım işinin ihalesi 27.04.2021 tarih ve saat 14:00’de Sularbaşı mah. Kızılay sk. Belediye Ek Hizmet Binası Kat : 2 Sivas adresinde yapılacak.

İş, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılacak ve 200 takvim gününde bitirilecek.

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