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Sosyal Medya Sıvacının ısınma yöntemi yok artık dedirtti
Sosyal Medya

Sıvacının ısınma yöntemi yok artık dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-12-23 10:03:00 -

İnşaatta çalışan bir işçi, sıva yaptığı esnada üşümemek için bir yol buldu. Teneke içinde ateş yakarak iple beline bağlayan o işçinin yöntemi sosyal medyada gündem oldu.

Kış koşullarında inşaatta çalışmak birçok işçi için zor.

Bunu bilen bir işçi ise soğuktan korunmak için bir yol buldu.

Tenekede ateş yakan işçi, o tenekeyi beline ip bağlayarak sırtında taşıdı.

Çıkan dumanlarla hem sırtı ısındı hem de ara ara ellerini ısıttı.

O yöntem sosyal medyada gündem oldu.
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