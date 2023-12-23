Sıvacının ısınma yöntemi yok artık dedirtti
İnşaatta çalışan bir işçi, sıva yaptığı esnada üşümemek için bir yol buldu. Teneke içinde ateş yakarak iple beline bağlayan o işçinin yöntemi sosyal medyada gündem oldu.
Kış koşullarında inşaatta çalışmak birçok işçi için zor.
Bunu bilen bir işçi ise soğuktan korunmak için bir yol buldu.
Tenekede ateş yakan işçi, o tenekeyi beline ip bağlayarak sırtında taşıdı.
Çıkan dumanlarla hem sırtı ısındı hem de ara ara ellerini ısıttı.
O yöntem sosyal medyada gündem oldu.
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