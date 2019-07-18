Göz çevresinin sağlığı aslında yaşam içerisinde gizlidir. Kullanılan her bir ürün, uyku ve yemek düzeni, farklı alışkanlıklar direkt olarak gözde hayat bulurlar. Fakat çoğu zaman farkında olmayız.

Yüzünüzü yıkarken bile gözlerinizi çok ovma gereği duymazsınız. Aynı bu paralelden bakarsak, göz her zaman ikinci planda olur...

Çok hassas bir nokta olması dolayısıyla, göz ve çevresine her uygulamayı yapmamalısınız. Doğal ürünlerden yararlanarak maske ve bakım yapmanızda bir sakınca yoktur. Tabi alerjiniz yoksa...

Şişlik ve koyu halkaları önlemenin ip uçları

Yüzünüzün şişkinlik ve koyu halkalardan dolayı sürekli yorgun göründüğünü mü fark ettiniz? O zaman bu başlıklara dikkat etmeli ve uygulamalısınız.

Uyku düzeni

Günde ortalama 7-8 saat uyumak cildin genç ve taze kalmasını sağlar.

Eğer uyumakta güçlük çekiyorsanız, gerginlik ve stresten uzak tutacak çaylar kullanmalısınız.

Temizlik

Düzenli olarak cildin yıkanması, nem kazandırılması ve kirlerden arınması da deriye etki edecektir. Özellikle düzenli temizlenen gözlerdeki kırışıklığın, cildini temizlemeyenlerinkine göre, 3 kat daha gergin olduğu kanıtlanmıştır.

Sebze tüketimi

Özellikle yeşil yapraklı sebzelerin tüketimi, göz ve çevresine ekstra bir canlılık katar. Ciltteki koyu halkaların azalmasına sebep olur.

Toksik maddelerin giderilmesi içinse juicing tüketimine dikkat edilmelidir.

Su

Cildin taze kalmasının en önemli etkenlerinden biri olan su faktörünü neredeyse artık herkes biliyor. Derinin nem ve esnekliği sıvı tüketimi sayesinde meydana geliyor. Bu nedenle kendinize özel sıvı tüketiminizi ayarlamalı, ona uygun sıvı tüketmelisiniz.

Dış faktörler

Güneşe direkt olarak maruz kalan ciltlerde birçok sorun meydana gelir. Gözler içinde aynısı geçerlidir. Bu nedenlegözleri, güneşten korumak gerekir.

Masaj

Göz çevresine yapılacak egzersizler hem halka oluşumu hem de şişlikler için etki eder. Bir de cilt ve göz tipinize uygun olarak seçtiğiniz kremi kullanarak bu işlemi uygularsanız, ekstra etkisini göreceksiniz.

Aynı zamanda yüz egzersizleriyle de destek verilmeli, günde mutlaka 10 dakikanızı ayırmalısınız.

Gözler vücut üzerindeki en önemli organlardan biridir. En ufak bir hastalıkta dahi etkilenir. Gözlerinize bakılarak hastalıkların anlaşılması mümkündür. Bu nedenle dinç gözlerle, sağlığa bir adım daha atın ve bu ip uçlarını takip edin.