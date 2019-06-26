Kişiye özel sıvı tüketimi miktarı nasıl belirlenir? | Ne kadar su tüketmeliyiz?

İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı sudur. Suya olan ihtiyacımız tartışılamaz. Yemek olmadan haftalarca çalışabilen bünye, su olmadan birkaç gün anca yaşayabilir.

Bazı kişiler günde bir bardak suyla yetinirken, bazıları da litrelerce su içiyor.

Aslında ikisi de çok doğru kavramlar değil. Gün içerisinde su tüketimi; meyvelerden, yemeklerden ve tükettiğimiz sıvılardan vücudumuzun faydalanması durumudur. Yani günde, 3 litre su için, 5 litre su için ibareleri kişisel olarak farklılık gösterir ve doğru değildir.

Fakat şu ibare doğrudur; Kaybolan sıvı miktarının yerine, yeterli oranda vücudun istekleri doğrultusunda sıvı alınmalıdır.

Vücudunuzun ihtiyaçlarını da idrar renginizden anlayabilirsiniz.

- Eğer çok koyu sarıysa su tüketiminin az olduğu söylenebilir.

- Sarımsı beyaz bir renk normal kabul edilir.

- Su gibi bembeyaz olması kötü değildir. Fakat fazla su tüketimi sonucunda, idrarınızın su ağırlıklı gelmesi durumudur.

Yani çok su içtiğinizde, su olduğu gibi vücuttan çıkıyor.

Kendiniz için günlük 1 litrenin üzerinde bir sıvı tüketimi miktarı ayarlayın. Gün içerisinde de bitki çayları, juicingler ya da detoks suları hazırlayarak vücudunuza vitaminli sıvıların girmesini sağlamanız daha doğru bir tüketim anlamına gelecektir.