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Hayır çarşısında kurulan standa yoğun ilgi: Türkiye farkını yine gösterdi
IHA Giriş Tarihi:

Hayır çarşısında kurulan standa yoğun ilgi: Türkiye farkını yine gösterdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin eşi ile BM Delegasyonları Eşler Kulübü’nün düzenlediği geleneksel hayır çarşısı, New York’taki BM Genel Merkezi’nde 45 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Ülkelerin mutfak kültürleri ve el sanatlarının tanıtıldığı etkinlikte elde edilen gelirlerin insani yardım projelerine aktarılacağı belirtildi. Türk mutfağı ve geleneksel ürünlerinin sergilendiği Türkiye standı ise ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

#1
Foto - Hayır çarşısında kurulan standa yoğun ilgi: Türkiye farkını yine gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin eşi ve BM Delegasyonları Eşler Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen uluslararası pazar etkinliği, BM Genel Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından ülkelerin stant açtığı etkinlikte ziyaretçiler, farklı kültürlere ait yemekleri tatma ve el sanatlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Bu yıl 45 ülkenin katıldığı organizasyonda elde edilen gelirlerin, savaşlar ve doğal afetlerden etkilenen bölgelere yönelik insani yardım çalışmalarında kullanılacağı belirtildi. Türkiye de etkinlikte kurduğu stantla yer alırken, Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri ve geleneksel ürünleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

#2
Foto - Hayır çarşısında kurulan standa yoğun ilgi: Türkiye farkını yine gösterdi

AMAÇ HEM DAYANIŞMA HEM DE ÜLKELERİMİZİ TANITMAK: Türkiye'yi etkinlikte temsil eden BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın eşi Emine Yıldız, organizasyonun uzun yıllardır sürdürülen önemli bir dayanışma etkinliği olduğunu belirterek, "Öncelikle Birleşmiş Milletler daimi temsilciler eşlerinin kulübü olan kulübümüzün her sene düzenlediği bir etkinlik. Bu etkinlik dayanışma bir taraftan önemli amaç dayanışma, ikinci bir taraftan ülkelerimizi tanıtma ve paylaşma. Bu tür etkinlikler topluluklar arasında, toplumlar arasında iletişim kurma, birbirimizi tanıma, birbirimizle paylaşma fırsatları tanıyor bize. Bu etkinlikte de biz de yine ikinci senemiz, bizim kendi açımızdan ikinci senemiz. Türkiye açısından tabi ki yıllardır devam eden bir etkinlik. Bu sene ama şöyle bir özelliği var, katılım daha yüksek. Geçen yıl katılım 35 ülkeydi, bu sene 45 ülke oldu" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Hayır çarşısında kurulan standa yoğun ilgi: Türkiye farkını yine gösterdi

ETKİNLİK ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞTU: Etkinliğin içeriğine ilişkin bilgi veren Yıldız, organizasyonun yalnızca yemek stantlarından ibaret olmadığını, kültürel paylaşımın da ön planda tutulduğunu ifade etti. Yıldız, "Etkinliğimiz genelde yaklaşık 2 ya da 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşamamız yemek stantlarımız ve diğer stantlarımızın açılışı oluyor. Sonradan mevcut olan ülkelerin okulları ya da gençlerinin eğer herhangi bir toplu folklör grupları falan varsa onların gösterileri oluyor. O da bir ülke tanıtımı bu arada. Ondan sonra da bizim yine çekilişlerimiz oluyor. Bu çekilişlerimize koyulan hediyeler de yine bağışçılar tarafından gönderiliyor bize. O da çok çok eğlenceli oluyor" dedi.

#4
Foto - Hayır çarşısında kurulan standa yoğun ilgi: Türkiye farkını yine gösterdi

TÜRK MUTFAĞI ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ OLDU: Türkiye standında geleneksel Türk lezzetlerinin satışa sunulduğunu belirten Emine Yıldız, Türk kadınlarının katkılarıyla hazırlanan ürünlerin de ziyaretçilere sunulduğunu söyledi. Yıldız, "Gördüğünüz gibi yemek standımız her zaman sarmalarımız, böreklerimiz, içli köftelerimiz bunlar bizim her zaman olması gerekenlerdendir. Sonra da yine buradaki Türk hanımlarla birlikte Türkiye'yi temsil eden bir takım ürünlerimiz var. Onların satışını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Hayır çarşısında kurulan standa yoğun ilgi: Türkiye farkını yine gösterdi

GELİRLER OCHA ARACILIĞIYLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK: Etkinlikten elde edilen gelirlerin her yıl farklı insani yardım kuruluşlarına aktarıldığını belirten Yıldız, bu yıl bağışların BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi. Yıldız, "Bu etkinlikte elde edilen gelirler genel olarak Birleşmiş Milletler'de akredite olan kurumlara bağışlanıyor. Geçen yıl mesela biz Doctors Without Borders'a göndermiştik, Gazze'ye yardım amaçlı olarak. Bu sene OCHA (Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi) ile çalışıyoruz. OCHA'ya göndereceğiz. Çünkü OCHA'nın da bir listesi oluyor. Bu hem savaştan etkilenen hem doğal afetlerden etkilenen ülkelerin listesi oluyor. Oraya bağış yapılacak. Onlar kullanacak bağışlarımızı" diye konuştu.

#6
Foto - Hayır çarşısında kurulan standa yoğun ilgi: Türkiye farkını yine gösterdi

TÜRKİYE ARTIK BİLİNİYOR, TANINIYOR VE SEVİLİYOR: Katılımın geçen yıla göre önemli ölçüde arttığını vurgulayan Yıldız, Türk mutfağının etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Bu sene çok güzel katılım dediğim gibi iki katına çıktı. Çok mutluyuz. İnşallah kazancımız da bir iki katına çıkar. Bu bir taraftan da tanınırlık aslında. Yani daha gelmeden önce telefon edip işte mesela ‘yaprak sarması var mı' ya da işte ‘zeytinyağı var mı' ya da işte ‘börek ne yapıyorsunuz' diye soranlar oluyor. Yani bu o kadar güzel bir şey ki artık yani biliniyoruz, tanınıyoruz, seviliyoruz çok şükür" sözleriyle konuşmasını tamamladı. BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlik boyunca ziyaretçiler farklı ülkelere ait stantları gezerken, kültürel gösteriler ve çekilişler de gün boyunca devam etti. Organizasyondan elde edilen gelirin, OCHA koordinasyonunda savaş ve doğal afetlerden etkilenen bölgelerdeki insani yardım çalışmalarına aktarılacağı belirtildi.

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