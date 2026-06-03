Hayır çarşısında kurulan standa yoğun ilgi: Türkiye farkını yine gösterdi

TÜRKİYE ARTIK BİLİNİYOR, TANINIYOR VE SEVİLİYOR: Katılımın geçen yıla göre önemli ölçüde arttığını vurgulayan Yıldız, Türk mutfağının etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Bu sene çok güzel katılım dediğim gibi iki katına çıktı. Çok mutluyuz. İnşallah kazancımız da bir iki katına çıkar. Bu bir taraftan da tanınırlık aslında. Yani daha gelmeden önce telefon edip işte mesela ‘yaprak sarması var mı' ya da işte ‘zeytinyağı var mı' ya da işte ‘börek ne yapıyorsunuz' diye soranlar oluyor. Yani bu o kadar güzel bir şey ki artık yani biliniyoruz, tanınıyoruz, seviliyoruz çok şükür" sözleriyle konuşmasını tamamladı. BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlik boyunca ziyaretçiler farklı ülkelere ait stantları gezerken, kültürel gösteriler ve çekilişler de gün boyunca devam etti. Organizasyondan elde edilen gelirin, OCHA koordinasyonunda savaş ve doğal afetlerden etkilenen bölgelerdeki insani yardım çalışmalarına aktarılacağı belirtildi.