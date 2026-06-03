Hayır çarşısında kurulan standa yoğun ilgi: Türkiye farkını yine gösterdi
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin eşi ile BM Delegasyonları Eşler Kulübü’nün düzenlediği geleneksel hayır çarşısı, New York’taki BM Genel Merkezi’nde 45 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Ülkelerin mutfak kültürleri ve el sanatlarının tanıtıldığı etkinlikte elde edilen gelirlerin insani yardım projelerine aktarılacağı belirtildi. Türk mutfağı ve geleneksel ürünlerinin sergilendiği Türkiye standı ise ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.