Rusya ile Türkiye arasında beklenmedik gelişme: Diplomatik kriz patladı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı ve Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Türk charter havayolları Air Anka ve Tailwind Airlines’ın 25 Mayıs sonrasında Rusya uçuşları için gerekli izinleri alamamasıyla ortaya çıkan krize ilişkin ilk kapsamlı açıklamasını yaptı.

29 Mayıs’ta gerçekleştirilen toplantıda, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç bir araya geldi. Görüşmeye Rosaviatsiya yetkilileri de katıldı. Sürece diplomatik düzeyde müdahil olunması, sorunun teknik bir havacılık meselesinin ötesine geçerek iki ülke arasında ele alınan bir konu haline geldiğine işaret etti.

Rusya’dan suçlama

Rus makamları, Air Anka ve Tailwind’in 25 Mayıs sonrasındaki uçuşları için resmi onayları bulunmamasına rağmen Ekim ayı sonuna kadar koltuk satışına devam ettiğini öne sürdü.

Yapılan açıklamada, tur operatörlerinin ve havayollarının onaylanmamış uçuş programları üzerinden satış yapmasının, Rusya ve Türkiye sivil havacılık otoriteleri arasında yaz sezonu için varılan mutabakata aykırı olduğu belirtildi.

Çözüm yükü tur operatörlerinde

Buna karşın krizin sonuçlarını yönetme görevi büyük ölçüde tur operatörlerine bırakıldı.

Toplantı sonrasında alınan karara göre, seyahat şirketleri etkilenen yolcuları;

Rus havayollarının seferlerine, veya Rusya uçuş izni bulunan Türk Hava Yolları'nın uçuşlarına aktararak taşımakla yükümlü olacak.

Air Anka yerine çözüm bulundu

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Air Anka'nın uçuş programı için geçici çözüm bulundu.

15-16 Haziran tarihine kadar Air Anka’nın planlanan operasyonları, Türk Hava Yolları ve Corendon Airlines tarafından gerçekleştirilecek. Böylece yüksek sezonun başlangıcında yaşanabilecek büyük çaplı aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ancak Tailwind Airlines için henüz benzer bir çözüm açıklanmadı. Toplantı sonrasında yayımlanan protokolde, Tailwind’in operasyonlarının nasıl sürdürüleceğine ilişkin herhangi bir karar yer almadı.

Kriz 16 Haziran'a kadar sürecek

Rusya ve Türkiye’nin havacılık otoriteleri, 16 Haziran’a kadar yeni görüşmeler gerçekleştirerek iki ülke arasındaki uçuş hakları ve operasyon izinlerine ilişkin nihai kararı vermeye çalışacak.

Sektör kaynakları, mevcut düzenlemenin yalnızca geçici bir çözüm olduğunu ve asıl sorunun Air Anka ile Tailwind’in Rusya pazarındaki faaliyetlerine devam edip edemeyeceğine ilişkin verilecek kararla netleşeceğini belirtiyor.

Özellikle Antalya odaklı yaz sezonu operasyonlarında önemli kapasite sunan iki havayolunun geleceği, Rusya-Türkiye turizm trafiği açısından yakından takip ediliyor.

Kaynak: Tourdom.ru