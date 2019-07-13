Gözlere bakılarak anlaşılan 4 hastalık

Gözler fiziksel ve sinirsel olarak bütün duygularınızı yansıtır. Tıp dünyası tamamını keşfedemese de ortaya çıkan birçok tetkik de mevcut.

Vücuttaki bütün sinirler irise bağlıdır. Bu nedenle her bir sorun gözlere tesir eder.

Tansiyon yükselmesi

Tansiyonun yükselme sebeplerinden biri de kanın, damarlar içerisindeki deviniminin dengesiz olmasından dolayıdır. Damarların sertleşmesi, kalınlaşması ya da tıkanması da başka bir etki sağlayabilir. Bu nedenlerle kanın doğru şekilde akmaması, retinaya yeteri kadar oksijen iletememesi durumunu meydana getirir.

Bazı hastaların gözlerindeki kanlanma da tansiyonun çıkmasının göstergesidir. Bu durum oldukça ciddidir ve en kısa sürede bir doktora danışılmalıdır. Çünkü hafif bir tansiyon yükselmesinin olmadığının göstergesidir.

Tansiyon hastalarının ani göz kararmaları bu sebeple olabilir. İlerlediği takdirde yaşanan hipertansiyon hastalığında da gözde tembellik, miyop ya da astigmat görülme olasılığı vardır.

Sinir sistemi hastalıkları

Dokuların sertleşmesi sonucunda beyin ve göz iletişimi zayıflar. Bulanık görme, kaşıntı, şişlik ya da bölgesel ısınmalar meydana gelebilir.

Yapılan araştırmalarda, örme bozukluğu yaşayan ve ilerleyen kişilerde, sinir siteminin belli bölümlerinde tıkanıklık oldupu tespit edilmiştir.

Tiroid hastalığı

Gözlerin şişmesi, tiroid hastalığının habercisi olabilir. Gözlere giden damarların ve kasların, tiroid bezleri tarafından baskıya uyraması sonucunda meydana gelir.

Şeker hastalığı

Damarların incelmesi ve hasar görmesi sonucunda meydana gelen görme bozukluğu sebebidir. Gözlerde sarılık, küçülme ve sıvı akması durumu şeker hastalığının gözde gözülen belirtileridir. Şeker hastalarının en kısa süre içerisinde göz doktoruna da muayene olması gerekir.

İlerleyen süreçlerde hastanın kör kalabilme riski vardır.