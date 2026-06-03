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Spor
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Yeniakit Publisher
Ronaldo rekora hazırlanıyor! Yaşlı kurtların Dünya Kupası heyecanı
AA Giriş Tarihi:

Ronaldo rekora hazırlanıyor! Yaşlı kurtların Dünya Kupası heyecanı

2026 FIFA Dünya Kupası kadroları açıklanırken turnuvada 40 yaş üstü 7 oyuncu sahaya çıkacak.

#1
Foto - Ronaldo rekora hazırlanıyor! Yaşlı kurtların Dünya Kupası heyecanı

ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda forma giyecek 40 yaş üstü oyuncular arasında, turnuvada 6. kez boy gösterecek 41 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da yer alıyor. Turnuvada boy gösterecek en yaşlı oyuncu ise 43 yaş 162 günlük İskoçyalı kaleci Craig Gordon olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 40 yaş üstü 7 oyuncu şöyle:

#2
Foto - Ronaldo rekora hazırlanıyor! Yaşlı kurtların Dünya Kupası heyecanı

Craig Gordon (İskoçya): 43 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 2026 Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu olacak.

#3
Foto - Ronaldo rekora hazırlanıyor! Yaşlı kurtların Dünya Kupası heyecanı

Cristiano Ronaldo (Portekiz): 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 6. kez Dünya Kupası'nda boy göstererek bu alanda tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Ronaldo rekora hazırlanıyor! Yaşlı kurtların Dünya Kupası heyecanı

Luka Modric (Hırvatistan): 40 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin en büyük kozlarından biri olarak turnuvada yer alacak.

#5
Foto - Ronaldo rekora hazırlanıyor! Yaşlı kurtların Dünya Kupası heyecanı

Manuel Neuer (Almanya): 40 yaşındaki kaleci, panzerlerin kalesini korumak için kadroya dahil edildi.

#6
Foto - Ronaldo rekora hazırlanıyor! Yaşlı kurtların Dünya Kupası heyecanı

Edin Dzeko (Bosna Hersek): 40 yaşındaki golcü oyuncu, ülkesini gol yollarında sırtlamaya devam edecek.

#7
Foto - Ronaldo rekora hazırlanıyor! Yaşlı kurtların Dünya Kupası heyecanı

Guillermo Ochoa (Meksika): 40 yaşındaki turnuva efsanesi kaleci, altıncı kez ev sahibi ülkenin kadrosunda yer alıyor.

#8
Foto - Ronaldo rekora hazırlanıyor! Yaşlı kurtların Dünya Kupası heyecanı

Vozinha (Yeşil Burun Adaları): 40 yaşındaki kaleci, ülkesinin tarihindeki bu ilk Dünya Kupası'nda kadroda bulunuyor.

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