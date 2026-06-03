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Yaşam 'Ev Hanımlığını Değersizleştirmeyin!'
Yaşam

'Ev Hanımlığını Değersizleştirmeyin!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Ev Hanımlığını Değersizleştirmeyin!'

Yazar ve Aynı Zamanda Bir Şair Olan ”Kerem Önder” Hocanın İslamiyet’te kadının yeri, iş hayatı ve ev hanımlığı üzerine yaptığı çarpıcı değerlendirmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kadının geçimini sağlama yükümlülüğü bulunmadığını belirten Önder, “Kadın İslamiyet’te bir kraliçedir, bir prensestir; kraliçeler, prensesler çalıştırılmaz” ifadelerini kullandı.

Yazar ve Aynı Zamanda Bir Şair Olan ”Kerem Önder” Hocanın İslamiyet’te kadının yeri, iş hayatı ve ev hanımlığı üzerine yaptığı çarpıcı değerlendirmeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kadının geçimini sağlama yükümlülüğü bulunmadığını belirten Önder, “Kadın İslamiyet’te bir kraliçedir, bir prensestir; kraliçeler, prensesler çalıştırılmaz” ifadelerini kullandı.

 

“Kadının Çalışmasını Yasaklayan Bir Ayet veya Hadis Yok”

Konuşmasında meselenin fıkhi çerçevesini net bir şekilde ortaya koyan Kerem Önder, İslam dininde kadının çalışmasının önünde dini veya hukuki bir engel bulunmadığını vurguladı. Önder, “Kadınlar İslamiyet’te çalışmak zorunda değildir. Öte yandan kadının çalışmasını yasaklayan hiçbir ayet ya da hadis de yoktur, kadın çalışabilir” diyerek konuya açıklık getirdi.

 

“Ev Hanımlığı Değersizleştirilirse Demografik Kriz Kaçınılmaz Olur”

Kadın istihdamının toplumsal bir mecburiyet haline getirilmesi ve ev hanımlığının toplum gözünde hafife alınması durumunda ciddi sıkıntılar baş göstereceğini savunan Kerem Önder, barkovizyondaki istatistiki verileri işaret etti. Kadın istihdam oranının artmasına paralel olarak doğurganlık hızının kritik seviyelere düştüğünü belirterek şu uyarıda bulundu:

“Sen bu kadının çalışması meselesini bir mecburiyet haline getirirsen, ev hanımlığını insanların nazarında hafifleştirirsen, işte bu duruma gelirsin; yana yakıla asker ararsın. Ev hanımlığı, bütün kadınların yapacağı işlerden çok daha üstündür. Bunu bilmemiz gerekiyor.”

 

“Erkek Çile Çeker, Kadın Rahat Eder”

Aile hayatında ekonomik sorumluluğun tamamen erkekte olduğunu ve erkeğin dış dünyadaki tüm zorluklara göğüs germesi gerektiğini ifade eden Kerem Önder, esprili ve dikkat çekici bir üslupla erkeklerin iş hayatında daha çok yıprandığını söyledi:

“Erkek elini taşın altına koyar, dışarıdaki bütün sıkıntılara göğüs gerer. Bundan dolayı önce erkek ölür; bu değişmez bir gerçektir. Her zaman erkek, kadından 5 sene 10 sene önce ölür. Kadın da erkeğin emekli maaşını yer. Olması gereken de budur, hiç zorumuza gitmiyor. Afiyet şeker olsun, helal olsun, haklarıdır. Çile çekmeyecekler, bizden daha az yıpranacaklar. Daha çok zikir yapsın, daha çok ibadet yapsın, çocuklarıma hocalık yapsın, yeter. ‘Onlara ben sizin için çalışırım’ diyeceksin. Kerem Önder Hoca İslam böyle bakıyor kadına diyerek sohbete devam ediyor..

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