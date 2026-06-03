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Gündem Sınır hatlarında teknolojik önlemler artırılıyor: 9 dev araç sahada
Gündem

Sınır hatlarında teknolojik önlemler artırılıyor: 9 dev araç sahada

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Sınır hatlarında teknolojik önlemler artırılıyor: 9 dev araç sahada

Göç İdaresi, Ağrı, Hakkari ve Van'daki birliklere saatte 3.500 ton kar temizleyen 9 yeni aracı teslim etti. Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu sınır hatlarında devriyeler aksamayacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü, zorlu kış koşullarında sınır güvenliğinin kesintisiz sağlanması ve devriye yollarının açık tutulması amacıyla 9 kar üfleme aracını sınır birliklerinin kullanımına sundu.

Göç İdaresi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele faaliyetleri, iklim şartlarından bağımsız şekilde ve kesintisiz devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 3 ila 4 metreye ulaştığı bölgelerde devriye yollarının açık tutulması önem taşırken, sınır hattındaki teknik ekipman ve araç kapasitesi de sert iklim ve arazi koşullarında devriye faaliyetlerinin aksamaması amacıyla düzenli olarak artırılıyor.

KAR KÜTLELERİNİ 40 METRE MESAFEYE SAVURABİLİYOR

Sınır birliklerinin devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürmesi amacıyla tedarik edilen 9 kar üfleme aracı, Ağrı, Hakkari ve Van'daki birliklerde kullanılmaya başlandı. Saatte 3 bin 500 ton kar temizleme kapasitesine sahip araçlar, 2,5 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini 40 metre mesafeye savurabiliyor.

Kar üfleme araçlarının aktif kullanımıyla sınır hattındaki devriye faaliyetleri, iklim ve arazi şartlarından olumsuz etkilenmeden sürdürülebiliyor. Böylece sınır hattındaki genel güvenlik seviyesinin artırılmasına katkı sağlanıyor.

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