Gerginlik ve sinirden uzaklaşmak isteyenlere sakinleştirici öneriler
Sürekli gergin, sinirli ve nereye çatacağını bilmeyen bir yapıdaysanız bu önerilere kulak vermelisiniz.17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:14
Stres,gerginlik ve sinir kalbe direkt olarak yansıyan duygulardır. Dolayısıyla bir nebze de olsa bu duygulardan uzaklaşmanız, rahatlamanız gerekir.
Sakinleşmek için kendinize telkin vermenin yanı sıra, yediğiniz yemeklere de dikkat etmelisiniz.
Papatya
Papatya, gerginlik, stres ve siniri atar. Bu dönemlerde kurutulup, bütün kış saklanmalıdır.
Papatya yağını evinizin belli bölgelerinde kullanabilir ya da çayını düzenli olarak tüketebilirsiniz.
Portakal
Portakalın eşsiz kokusu, dinginliğe sebep olur. Rahatlamak istediğiniz zamanlarda, portakal kokulu ürünler kullanmak ya da reçelini tüketmek gerekir.
Fesleğen
Sakinleştirici bir yapıya sahip olan keskin kokusuyla fesleğeni evinizde bolca yetiştirmelisiniz. Özellikle sinir hastalarının fesleğen ile haşır neşir olması, yağını ya da çayını devamlı kullanması gerekir.
Lavanta
Evinizin birçok bölümünde kullanabileceğiniz bir yapıda olan lavantanın düzenli çayını tüketmek, ekstra bir dinginliğe ve damar yollarının rahatlamasına sebep olur.
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