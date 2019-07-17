Gerginlik ve sinirden uzaklaşmak isteyenlere sakinleştirici öneriler

Stres,gerginlik ve sinir kalbe direkt olarak yansıyan duygulardır. Dolayısıyla bir nebze de olsa bu duygulardan uzaklaşmanız, rahatlamanız gerekir.

Sakinleşmek için kendinize telkin vermenin yanı sıra, yediğiniz yemeklere de dikkat etmelisiniz.

Papatya

Papatya, gerginlik, stres ve siniri atar. Bu dönemlerde kurutulup, bütün kış saklanmalıdır.

Papatya yağını evinizin belli bölgelerinde kullanabilir ya da çayını düzenli olarak tüketebilirsiniz.

Portakal

Portakalın eşsiz kokusu, dinginliğe sebep olur. Rahatlamak istediğiniz zamanlarda, portakal kokulu ürünler kullanmak ya da reçelini tüketmek gerekir.

Fesleğen

Sakinleştirici bir yapıya sahip olan keskin kokusuyla fesleğeni evinizde bolca yetiştirmelisiniz. Özellikle sinir hastalarının fesleğen ile haşır neşir olması, yağını ya da çayını devamlı kullanması gerekir.

Lavanta

Evinizin birçok bölümünde kullanabileceğiniz bir yapıda olan lavantanın düzenli çayını tüketmek, ekstra bir dinginliğe ve damar yollarının rahatlamasına sebep olur.