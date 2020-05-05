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Aktüel

Şişli'de yol kavgası

Silahla kolundan yaralanan sürücü tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:30:50 -
Şişli'de yol kavgası

İSTANBUL (AA) - Şişli'deki yol verme kavgasında diğer sürücüyü tabancayla kolundan yaralayan zanlı olay yerinden kendi aracıyla kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde iki sürücünün yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Sürücülerden biri kolundan tabancayla hafif yaralanırken, diğer sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

Yaralı, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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