Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Şüpheli T.O.'nun üzerinde ve evinde arama yapan polis ekipleri 650 gram skunk, 10,3 gram kokain ile 500 lira ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.O. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis ekipleri operasyonda ele geçirdiği uyuşturucu maddeleri sergileyerek görüntüledi.