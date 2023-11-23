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Yerel Şişli’de sürücü dehşeti
Yerel

Şişli’de sürücü dehşeti

Yeniakit Publisher
2023-11-23 06:57:00 - 2023-11-23 06:57:51

Şişli’de seyir halindeki otomobil, Beyoğlu’nda park halindeki araca çarptıktan sonra patlak lastik ve dikiz aynasız şekilde yola devam etti. Sürücülerin tüm uyarılarına rağmen yola devam eden araç, refüje çıkarak takla attı. Park halindeki iki araca daha zarar veren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Paşa Mahallesi Akar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Beyoğlu’nda Murat Aksu himayesindeki 34 ZG 4142 plakalı otomobil, seyir halindeyken park halindeki araçlara çarptı. Sürücü Murat Aksu, kazaya aldırış etmeden dikiz aynasız ve patlak lastikle ilerlemeye devam etti. Diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yola devam eden sürücü Şişli Akar Caddesi’nde refüje çıkarak takla attı. Ters dönen otomobil park halindeki 2 araca çarptı, sürücü ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralı Murat Aksu daha sonra ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle takla atan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza yapan otomobil ve park halindeki iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Patlak lastik ve dikiz aynasız yola devam etti, o anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, yolda patlak lastik ve dikiz aynasız ilerleyen sürücünün kaza yapmadan hemen önce uyarılara aldırış etmeden yoluna devam ettiği görülüyor.

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