Şişli'de polis minibüsü korkuluklara girdi
İstanbul Şişli'de aniden manevra yapan otomobile çarpan polis minibüsü, demir korkuluklara girdi.
Şişli’de polis minibüsü, hastaneye dönüş yapmak için aniden manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan minibüs, demir korkuluklara girdi.
Polis minibüsü otomobile çarptı
Kaza, saat 13.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa'dan Çağlayan istikametine otomobille seyreden Remzi Güler aniden sola geçerek hastaneye dönmek istedi. O esnada arkadan gelen polis minibüsü, sola yanaşan otomobile çarptı.
İki araç kullanılamaz hale geldi
Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan polis minibüsü, demir korkuluklara girdi. Korkulukların parçalandığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iki araç da kullanılamaz hale geldi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.