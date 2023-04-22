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Yerel Şişli'de lüks otomobil alev alev yandı
Yerel

Şişli'de lüks otomobil alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-04-22 07:05:00 -
Şişli'de lüks otomobil alev alev yandı

Şişli'de seyir halinde bulunan lüks otomobil alev alev yandı.

Otomobilde bulunanlar yara almadan kurtulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü


Olay, saat 02.00 sıralarında Harbiye Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve içerisinde 4 kişinin olduğu lüks otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Otomobildekiler araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler otomobili tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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